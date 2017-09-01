На границе с Молдовой сотрудники пограничного ведомства обнаружили два автомобиля с поддельными номерами

За прошедшие сутки на границе с Молдовой сотрудники пограничного ведомства обнаружили два транспортных средства с поддельными номерами составных частей автомобиля.



Пограничники Белгород-Днестровского отряда во время проверки автомобиля «Honda» и микроавтобуса «Mercedes», 2006 и 2002 годов выпуска, обнаружили несоответствие и повреждения ржавчиной идентификационных номеров кузовов. Транспортные средствами молдавской регистрации под управлением граждан Молдовы следовали через пункт пропуска «Кучурган» в соседнюю страну.

В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах).