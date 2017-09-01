В Одессе во время составления админпротокола полицейскому сломали нос, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

Событие произошло 27 августа 2017 года. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, которым управлял подозреваемый. В ходе общения с мужчиной, патрульные уловили запах алкоголя от него и предложили пройти осмотр с помощью прибора «Drager Alcotest». Однако подозреваемый не захотел это делать и пытался скрыться с места событий. Поэтому полицейские были вынуждены задержать его и применить наручники, для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 КУоАП. Во время осмотра на приборе «Drager Alcotest» подозреваемый резко приблизился к полицейскому и на нанес удар головой в область его лица. Из-за этого полицейский получил такие травмы: перелом костей носа, сотрясение головного мозга и синяк лица. Подозреваемому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. За указанные деяния мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Рассмотрев ходатайство следователя, суд взял подозреваемого под домашний арест сроком на 2 месяца.