Все имущество лагеря «Виктория» арестовано

Такое решение принял Приморский районный суд.

Решение касается всех зданий, административных и хозяйственных построек и территории площадью в четыре тысячи квадратных метров.

Постановление суда принято в рамках статьи 270 УК Украины (нарушение установленных требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Согласно представлению Прокуратуры «…указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, т.е является доказательством преступления!»

Напомним, что ранее суд наложил арест так же на имущество, изъятое в кабинете директора лагеря Петра Саркисяна.