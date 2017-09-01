Скоро в Одессе появится система видеонаблюдения, способная заниматься «интеллектуальной аналитикой окружающей среды»

По информации мэрии эта система видеонаблюдения, способная распознавать автомобильные номера, человеческие лица и сразу самостоятельно сличать их с базой розыска .

Кроме того, система способна автоматически выявлять места скопления машин и людей , а так же подозрительные предметы и т.д.

Эта система обойдется КП «Муниципальная охрана» в тридцать миллионов гривен.

Однако, по данным муниципалитета, это самая современная система, аналогов которой пока нет ни в одном городе страны.