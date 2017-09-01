Правоохранители ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Правоохранители ищут пропавшую без вести 15-летнюю жительницу Измаильского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Анна Тимофи ушла в школу в селе Новая Некрасовка утром 27 сентября, однако после уроков домой не пришла. До настоящего времени информации о ее местонахождении нет. Приметы пропашей: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза зеленого цвета. Была одета в джинсы и батник черного цвета, черные кроссовки. При себе может иметь рюкзак темно-синего цвета. «В случае получения информации о разыскиваемой просим сообщать по телефонам: 102, (04841) 75363, 75359, 51408, 098-53-44-702», — говорится в сообщении.