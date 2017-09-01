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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Правоохранители ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Категория: Новости

Правоохранители ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Правоохранители ищут пропавшую без вести 15-летнюю жительницу Измаильского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.  Анна Тимофи ушла в школу в селе Новая Некрасовка утром 27 сентября, однако после уроков домой не пришла. До настоящего времени информации о ее местонахождении нет.  Приметы пропашей: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза зеленого цвета.  Была одета в джинсы и батник черного цвета, черные кроссовки. При себе может иметь рюкзак темно-синего цвета.  «В случае получения информации о разыскиваемой просим сообщать по телефонам: 102, (04841) 75363, 75359, 51408, 098-53-44-702», — говорится в сообщении.  



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