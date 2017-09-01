В Одесской области ромы 13 лет держали в pабстве семью

В Балте Одесской области ромы 13 лет держали в pабстве Тамару Чернигу и ее сына Ивана.

Их заставляли делать всю черновую работу: кормить свиней и убирать за ними. Если люди отказывались, их жестоко били. Ивану отрезали ухо. Об этом рассказал одесский активист Юрий Козариз.

"Нам стала известна ситуация, где цыгане держали в рабстве украинскую семью 13 лет. Искалеченные тела, мнoжественные пepeломы. После многочисленных избиений в течение всего этого времени Иван и Тамара не раз попадали в больницу, однако оттуда пропали все сведения. В полицию тоже были обращения, но почему-то тоже вся информация куда-то делась", - утверждает он.

Ивана и Тамару били молотком, а также ремнем от комбайна. У Ивана сломанные пальцы рук, ребра и перебита голова. Кормили несколько раз в неделю объедками. Люди несколько раз пытались бежать, но их находили и возвращали обратно.

"Они занимаются продажей мяса, скупают свиней на убой. Так получилось, что сдохла свинья, не по моей вине. Но сделали меня виноватым, сильно били, а потом ударили доской так, что ухо надорвалось. Заставили меня его отрезать", - рассказал Иван.

Родных у семьи нет, поэтому их никто не разыскивал.

"Эта семья раньше жила в Балте на Степном переулке. Там все соседи знают эту историю. Но ничего сделать не могли", - говорит Виктория Чеботаренко.

Правоохранители по факту похищения людей открыли уголовное производство. В доме, где удерживали семью, провели обыск - нашли документы Ивана и Тамары - паспорта и пенсионное удостоверение. На экспертизу забрали ремень от комбайна и взяли мазки крови. Продолжается следствие.