На Черемушках напали с ножом на нацгвардейца

В больницу на Слободке доставили двух 22-летних парней с ножевыми ранениями. Один из них – боец Нацгвардии. На пострадавших на ул. Героев Крут (Терешковой) напали трое неизвестных. Один из госпитализированных – боец Национальной гвардии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной части, проникающее ножевое ранение. Второй пострадавший – гражданский. У него колотые раны живота и поясницы. В городскую клиническую больницу №11 молодые люди были доставлены сегодня с утра. Обстоятельства произошедшего выясняются.