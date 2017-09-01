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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На Черемушках напали с ножом на нацгвардейца

Категория: Новости

На Черемушках напали с ножом на нацгвардейца

В больницу на Слободке доставили двух 22-летних парней с ножевыми ранениями. Один из них – боец Нацгвардии. На пострадавших на ул. Героев Крут (Терешковой) напали трое неизвестных.  Один из госпитализированных – боец Национальной гвардии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной части, проникающее ножевое ранение. Второй пострадавший – гражданский. У него колотые раны живота и поясницы.  В городскую клиническую больницу №11 молодые люди были доставлены сегодня с утра. Обстоятельства произошедшего выясняются. 



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