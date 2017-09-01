В Одессе продолжаются капитальные ремонты тротуаров. Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета сообщает об обновлении пешеходных зон в Приморском, Малиновском, Суворовском и Киевском районах города.

В центре Одессы ремонтируют тротуары улицы Ольгиевской с обустройством велодорожек. Ремонт продолжается от улицы Пастера до улицы Нежинской. Также ремонтируются тротуары на ул. Ришельевской.

На поселке Котовского обновляются тротуары на ул. Затонского.

На Черемушках ремонтируют пешеходную часть по ул. Варненской и Космонавтов. А на ул. Терешковой кладут тактильную плитку и устанавливают поручни для людей с нарушениями зрения.

В горсовете сообщают о завершении ремонта тротуаров на проспекте Шевченко, Фонтанской дороге и Адмиральскому проспекту.