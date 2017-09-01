Мужчина убил сожителя его супруги

Страшная трагедия произошло в селе Богдановка, Подольский район.

Житель соседнего район убил 28-летнего мужчину, сожителя его супруги. Пострадавший жил с женой злоумышленника, пока тот отбывал срок в тюрьме. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.

Бывший осужденный избил мужчину, а затем привез в лесопосадку, связал и начал бить железным прутом по туловищу и голове. После нанесения побоев рецидивист оставил мужчину умирать. Как признался сам преступник, он таким образом решил отомстить парню за издевательское отношение к его жене, но перестарался.

«Он обманул ее. Сказал, что я ее проиграл в карты. И он с ней начал проживать, пока я сидел 3,8 лет. Он издевался над ней, избивал, резал… Я просто хотел наказать и перестарался», – 37-летний задержанный.