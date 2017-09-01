Разыскивают пропавшего мужчину

В Беляевский отдел полиции Одесской области поступило заявление об исчезновении Сергея Анатольевича Лобцова 1976 года рождения.

Как сообщают правоохранители, 11 сентября мужчина уехал на заработки в село Переселенец того же района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост — 160 см, среднее телосложение, волосы короткие и светлые. Особые приметы: татуировка на правом предплечье. Мужчина был одет в чёрную кофту, чёрную футболку с изображением леса и полосатые шорты. На ногах — резиновые тапочки чёрного цвета.

Сообщать о пропавшем можно по телефонам Беляевского ОП: 2-12-94 и 096-92-00-321.