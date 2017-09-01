Поезда в Одессу опаздывают на 14 часов из-за взрывов под Винницей

Поезда в Одессу из-за взрывов под Винницей опаздывают на 14 часов.

Об этом сообщили пассажиры.

По их словам, скорый поезд "Черноморец", сообщением Киев-Одесса вчера прибыл на вокзал "Одесса-Главная" не в 6:20 утра по расписанию, а около 20:00.

По данным ГСЧС, участок железнодорожного полотна от Козатина до Винницы по прежнему закрыт. Поезда идут в обход через Гребенку, Шевченко, Помощную, Подольск.

Так, по данным "Укрзализныци", сейчас по измененному маршруту курсируют 11 поездов: №24 Одесса- Москва, №84 Одесса- Ковель, №106 Одесса -Киев, №146 Измаил-Киев, № 105 Киев- Одесса, №83 Ковель -Одесса, №93 Минск- Одесса, №764 Одесса -Киев, №145 Киев - Измаил,№23 Москва- Одесса и № 763 Киев - Одесса.