Глеб Милютин: за три месяца Мобильный центр обслуживания плательщиков посетил 57 рынков Одесской области

Это единственный в Украине передвижной центр, который предоставляет административные услуги фискальной службы тем налогоплательщикам, у которых нет возможности посетить один из 22-х стационарных центров обслуживания. Мобильный центр выезжает не только на рынки г.Одессы, а и в отдаленные населенные пункты Одесской области.

— отметил руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин во время встречи с налогоплательщиками и представителями общественности.

Качественное, своевременное и в удобный для бизнеса способ обслуживания остается приоритетной задачей, которую ставит перед собой фискальная служба в Одесской области.

— подчеркивает начальник фискальной службы области.

Глеб Милютин также отметил, что предприниматели и граждане, которые уже воспользовались услугами Мобильного центра, положительно оценивают его работу.

В Мобильном центре, не посещая налоговую инспекцию, налогоплательщики могут получить квалифицированную налоговую консультацию, подать заявление на получение административных услуг фискальной службы, налоговую отчетность, ознакомиться с сервисами ГФС и последними новостями налогового законодательства.

В целом, за январь-август 2017 года Центрами обслуживания плательщиков фискальной службы Одесской области предоставлено 144 000 административных услуг.

С полным перечнем услуг, которые предоставляются Центрами обслуживания плательщиков, а также с графиком выезда Мобильного центра обслуживания можно ознакомиться на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области.