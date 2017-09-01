Глеб Милютин: за три месяца Мобильный центр обслуживания плательщиков посетил 57 рынков Одесской области

Глеб Милютин также отметил, что предприниматели и граждане, которые уже воспользовались услугами Мобильного центра, положительно оценивают его работу.
В Мобильном центре, не посещая налоговую инспекцию, налогоплательщики могут получить квалифицированную налоговую консультацию, подать заявление на получение административных услуг фискальной службы, налоговую отчетность, ознакомиться с сервисами ГФС и последними новостями налогового законодательства.
В целом, за январь-август 2017 года Центрами обслуживания плательщиков фискальной службы Одесской области предоставлено 144 000 административных услуг.
С полным перечнем услуг, которые предоставляются Центрами обслуживания плательщиков, а также с графиком выезда Мобильного центра обслуживания можно ознакомиться на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области.