Ответственную за противопожарную безопасность в «Виктории» освободили из-под стражи

Такое решение принял аппеляционный суд. Тем самым, он согласился с доводами адвокатов и отменил решение Киевского районного суда, отправившего ее под арест на два месяца.

Отметим, что и Прокуратура не была против того, чтобы воспитательницу Наталью янчик, которая формально была ответственной за противопожарную безопасность в лагере, выпустили из-под стражи.

Однако Прокурор требовал назначить ей меру пресечения в в идее домашнего ареста.

Тем не менее суд просто отдал обвиняемую на поруки двум нардепам- Мустафе Найему и Григорию Шверку, специально для этого явившимся в суд.

В результате из всех работников «Виктории» под стражей остался только директор лагеря Петр Саркисян.

Напомним, что, по словам самой Натальи Янчик, она уволилась из лагеря еще за две недели до трагедии, но руководство так и отдало ей трудовую книжку и зарплатную карточку.