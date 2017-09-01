Одесская областная Прокуратура оспорила оправдательный приговор обвиняемым по делу «2 мая»

Сегодня руководство областной Прокуратуры выполнило данное обещание и официально подало апелляцию на оправдательный приговор, вынесенный фигурантам по делу «2 мая» городским судом Черноморска.

Как сказано в апелляции, приговор суда подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемым им преступлениям!»

Кроме того, Прокуратура обратила внимание на то, что суд Черноморска отказал в приобщении к делу видео-материалов, подтверждающих, по мнению обвинения, вину подсудимых.

Поэтому, по мнению Прокуратуры, оправдательный приговор должен быть отменен и рассмотрение дела вновь передано суду первой инстанции.

При этом особое внимание прокуратура обращает на то, что требование обвинения об отводе судебной коллегии было отклонено, что, по мнению Прокуроров, «…является основанием для отмены приговора».

Отметим, что правила состязательного процесса предполагает равные права процессуальные обвинения и защиты.

Однако отказ в требовании отвода состава суда защитой почему-то не само по себе является основанием для пересмотра дела.

Напомним, что городской суд Черноморска 18 сентября полностью оправдало всех девятнадцать подсудимых по делу «2мая».

Однако двоих из них - Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же арестовали уже по другому обвинению.