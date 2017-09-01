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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

В Одессу круизных туристов привезли…на автобусах!

Категория: Новости


В Одессу круизных туристов привезли…на автобусах!

Таким , мягко говоря, ее тривиальным способом на экскурсии в Одессу были доставлены туристы с лайнера «Принцесса Днепра».

Как выяснилось, последний в этом году рейс судна должен был завершиться именно в Одессе.

Однако, из-за разгулявшегося в одесском заливе шторма капитан круизного лайнера типа «река-море» побоялся выводить судно из устья Дуная в море и отшвартовался в Вилково. Откуда более двухсот туристов были пересажены на автобусы и « по суше»  доставлены в «Южную Пальмиру».

Тем же путем они по завершению экскурсионной программы вернулись на бот лайнера, который  ожидал их в «украинской Венеции».



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