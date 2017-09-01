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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Никаких оснований для существенного обесценивания гривны нет

Категория: Новости


Никаких оснований для существенного обесценивания гривны нет

Такое убеждение высказал  премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщает ИА «Укринформ», цифру в 29,3 гривны за доллар, названную на следующий год руководством НБУ, «…это сугубо техническая цифра, но я не вижу оснований, чтобы доллар так вырос!»

Впрочем, по его словам, «…курс валюты во многом зависит от темпов реформирования. Если Парламент примет десяток-полтора необходимых законов, то это позволит ускорить развитие экономики!» И следовательно, укрепит национальную валюту.

Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2018 год среднегодовой валютный курс гривны запланирован на уровне 29,3 гривны за доллар, а  на конец года он может «перевалить»  за психологический уровень в 30 гривен.



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