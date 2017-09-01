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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Во время тушения автомобиля и гаража нашли труп мужчины

Категория: Новости

Во время тушения автомобиля и гаража нашли труп мужчины.   В Одесской области, Южный, произошло возгорание в гараже.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС в Одесской области.  Сотрудникам Службы спасения сообщили, что на улице Строителей горит иномарка «Mitsubishi Lancer». На место возгорания приехал пожарные, которые за несколько минут погасили огонь.   Пожар успел повредить машину и гараж. Общая площадь поражения составила около 18 квадратных метров. Спасатели нашли в гараже тело 62-летнего хозяина автомобиля. Точные причины смерти и возгорания теперь выясняют сотрудники правоохранительных органов.



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