Госбюджет-2018: проект новый, проблемы старые

Правительство более недели назад одобрило проект Бюджета-2018 и направило его в парламент. Во время обсуждения в Кабмине хвалебные оды документу звучали в неограниченном количестве. Правда, презентуя общие показатели бюджета, глава правительства забыл упомянуть, что в следующем году он будет увеличен в значительной мере за счет инфляции и новой порции внешних и внутренних долгов. Так, на внутреннем рынке заимствований планируется получить 112 млрд гривен, на внешнем – еще 81 млрд гривен. При этом, премьер-министр заверял, что основными статьями расходов станут «зарплаты, пенсии и увеличение инвестиций в экономический рост».

В реальности, главными получателями бюджета остаются силовые ведомста. На оборону запланировано 5% ВВП – около 164,9 млрд. грн. Щедрое содержание обещают также МВД - 63 млрд. грн, Нацполиция - 24 млрд., Нацгвардия - 13 млрд. грн. Особо впечатляет бюджет, обещанный на содержание Администрации президента - 2,3 млрд. грн.

Тем временем, рост внутреннего валового продукта предусмотрен на уровне всего 3%.

«Чтобы выйти на рост ВВП в 3% нужно, как минимум, остановить падение промышленности. А как это сделать, если в правительстве даже нет профильного министерства, не очень-то понятно. Более того, можно ли говорить о социальной ориентации бюджета и усилении социальной защиты, если при официальной инфляции в 7%, финансирование социальных услуг из госбюджета увеличивается всего на 4,2%?! Расходы на коммунальные субсидии планируются всего 55,1 млрд. гривен, при том, что в 2017 году эта статья расходов превышает 100 млрд?!»

«Конечно, можно было бы и порадоваться, если бы и это повышение не было съедено инфляцией. Которая, к слову, будет гораздо выше официально задекларированных 7%. Благодаря действиям нынешней власти, сегодня у нас нет такого темпа роста экономики, который позволил бы увеличить социальные выплаты. В конечном счете это приведет к еще большему повышению цен. Покупательная способность людей упадет, и в будущем за 3700 гривен можно будет купить куда меньше, чем сегодня за 3200. А значит, обнищание людей продолжится. И это основное, что нужно понимать о бюджете страны на 2018 год»

- комментирует главный финансовый документ страны депутат Одесского областного совета отмечает Виктор Баранский.Предусмотрено в госбюджете и повышение минимальной заработной платы - на 500 гривен., - подчеркивает Виктор Баранский.