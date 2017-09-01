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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Болградские правоохранители задержали мужчин, надругавшихся надо могилами

Категория: Новости

Болградские правоохранители задержали мужчин, надругавшихся надо могилами

Болградские правоохранители задержали мужчин, надругавшихся надо могилами.

По информации регионального управления полиции, злоумышленники разбирали места захоронений, выкапывая и демонтируя металлические изделия с могил, а затем сдавали их в металлолом.

«О случившемся в полицию сообщила местная жительница, которая рассказала, что, придя на кладбище, обнаружила на месте захоронения родителей выломанную ограду и опрокинутые памятники», — отмечают правоохранители, задержавшие трёх молодых граждан ромской национальности, которые приехали на машине с целью забрать металл.
Полицейские выявили десять фактов надругательства над могилами и открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 297 УК Украины.



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