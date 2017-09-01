 
Информация к новости
  • Просмотров: 46
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Правоохранители обнаружили контрабанду на сумму более 1 млн. гривень

Категория: Новости

Правоохранители обнаружили контрабанду на сумму более 1 млн. гривень

27 сентября оперативно-следственная группа, с участием представителей Южного РУ Госпогранслужбы и областного Управления защиты экономики Нацполиции Украины, провела санкционированный обыск в помещении одной из логистических компаний почтовых перевозок в Одессе.

Правоохранители обнаружили и изъяли 84 короба сигарет без акцизных марок иностранного производства (Республики Молдова, Республики Беларусь и стран ЕС) на сумму более 1 млн. гривень.

Указанная продукция поступила на склады компании и готовилась к отправке четырем различным заказчикам в разных городах Украины.

По имеющимся данным, эта продукция не была сертифицирована соответствующим образом и могла нанести значительный ущерб жизни и здоровью конечного потребителя.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 