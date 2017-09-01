Вчера вечером в Суворовском районе Одессы правоохранители задержали двух несовершеннолетних парней, которых подозревают в ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы. Информацию о происшествии полицейские получили около 21:00. Заявитель рассказал, что на улице Академика Заболотного к нему подошли незнакомые, применили физическую силу и отобрали телефон. После этого нападавшие скрылись. Получив их приметы, правоохранители отправились на поиски. Они нашли двух подростков, которых опознал потерпевший. «Подозреваемых передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении. Напомним, вчера правоохранители Одессы поймали двух мужчин, которых подозревают в разбойном нападении.