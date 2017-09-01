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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних парней, которых подозревают в ограблении

Категория: Новости

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних парней, которых подозревают в ограблении

Вчера вечером в Суворовском районе Одессы правоохранители задержали двух несовершеннолетних парней, которых подозревают в ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.  Информацию о происшествии полицейские получили около 21:00. Заявитель рассказал, что на улице Академика Заболотного к нему подошли незнакомые, применили физическую силу и отобрали телефон. После этого нападавшие скрылись. Получив их приметы, правоохранители отправились на поиски. Они нашли двух подростков, которых опознал потерпевший. «Подозреваемых передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.  Напомним, вчера правоохранители Одессы поймали двух мужчин, которых подозревают в разбойном нападении.



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