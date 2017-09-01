Полиция задержала нарушителя общественного прядока

Местные жители пожаловались в полицию на мужчину, который нарушал общественный прядок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя. Обыскав его карманы был обнаружен свёрток с наркотиками. Вещество изъято и направлено на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.