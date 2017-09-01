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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

1 октября в Одессе состоится легкоатлетический забег «Run for Life»

Категория: Новости

1 октября 2017 года в Одессе состоится легкоатлетический забег «Run for Life» («Забег ради жизни»).

Спортивное мероприятие пройдет при поддержке Одесского городского совета.

В соревнованиях примут участие спортсмены различных возрастных категорий. Любители бега смогут преодолеть любую из дистанций: 2,5 км, 5 км, 10 км. 
Забеги для детей в возрасте от 10-ти до 12-ти лет пройдут на дистанции 500 м, от 13-ти до 15-ти лет – на дистанции 1000 м.

Начало соревнований 1 октября - в 10:00 по адресу: Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (сцена «Ракушка»).

Целями проведения турнира являются: популяризация и развитие беговых видов спорта, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной категории, а также пропаганда и популяризация здорового образа жизни.



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