На протяжении января-августа 2017 года налогоплательщиками Одесской области в бюджет направлено 4,8 млрд. гривен единого социального взноса.

Это на 1,5 млрд. грн., или почти на 50 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Рост поступлений единого социального взноса является результатом целенаправленной разъяснительной работы фискальной службы с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда, легализации рабочих мест и вывода заработных плат из «тени», — отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

От того, насколько добросовестно работодатель сегодня платит единый социальный взнос, зависит возможность граждан получать гарантированные государством социальные выплаты в будущем.

Граждане должны помнить, что залогом достойной пенсии и страховых социальных выплат является исключительно легальная заработная плата и официальное оформление трудовых отношений.