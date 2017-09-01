Ночью на одесской Молдаванке горел жилой дом

Ночью на одесской Молдаванке — на углу улиц Степовой и Алексеевской — горел жилой дом.

Об этом очевидцы пожара сообщили в сети Facebook.

По их словам, прибывшим пожарным не сразу удалось справиться с огнём.

Фактически все квартиры по фасаду дома, выходящему на Алексеевскую, выгорели. Из разговора пожарных очевидцы сделали вывод о наличии одного пострадавшего.

«Несколько семей остались в полном смысле на улице», — написал очевидец Андрей Рюриков на своей странице в соцсети.

В комментариях к посту отметили, что дом горит уже не первый раз. Дело в том, что в нём был расположен пункт приёма макулатуры и бутылок со всем соответствующим набором «прэлестей». Жильцы якобы даже хотели лично разобраться с приёмщиком.