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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Ночью на одесской Молдаванке горел жилой дом

Категория: Новости

Ночью на одесской Молдаванке — на углу улиц Степовой и Алексеевской — горел жилой дом.

Об этом очевидцы пожара сообщили в сети Facebook.

По их словам, прибывшим пожарным не сразу удалось справиться с огнём.

Фактически все квартиры по фасаду дома, выходящему на Алексеевскую, выгорели. Из разговора пожарных очевидцы сделали вывод о наличии одного пострадавшего.

«Несколько семей остались в полном смысле на улице», — написал очевидец Андрей Рюриков на своей странице в соцсети.

В комментариях к посту отметили, что дом горит уже не первый раз. Дело в том, что в нём был расположен пункт  приёма макулатуры и бутылок со всем соответствующим набором «прэлестей». Жильцы якобы даже хотели лично разобраться с приёмщиком.



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