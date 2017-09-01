Население задолжало 300 миллионов гривен коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы»

Задолженность потребителей всех категорий перед коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы», по оперативным данным, на 25 сентября 2017 года составляет 322 миллиона 800 тысяч гривень, причем население задолжало 300 миллионов гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского муниципалитета.

В тоже время долги КП превышают миллиард гривень. Публичному акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» КП «ТГО» задолжало 444 миллиона 500 тысяч гривень за газ, за транспортировку природного газа ПАО «Одессагаз» коммунальщики задолжали 2 миллиона 600 тысяч гривень, за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ – 558 миллионов 500 тысяч гривень, за электроэнергию – 95 миллионов 500 тысяч гривень, за водопотребление – 900 тысяч гривень.

К новому отопительному сезону 2017-2018 года в жилищном фонде города было запланировано подготовить и сдать по актам теплоснабжающей организации системы центрального отопления 2 тысячи 892 жилых домов коммунальной собственности. С 1 апреля 2017 года, после окончания отопительного сезона, специалистами коммунальных предприятий ЖКС была начата работа по подготовке систем центрального отопления (ЦО) в жилых домах коммунальной собственности к работе в зимних условиях, составлен график гидравлических испытаний. В соответствии с графиком на 31 августа эти работы были завершены.

Отопительный сезон в Одессе планирую начать, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет сохраняться на уровне + 8 градусов по Цельсию в течение трех суток.