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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Преступная группа совершила разбойное нападение

Категория: Новости

Преступная группа совершила разбойное нападение

Преступная группа совершила разбойное нападение на иностранца. Неизвестные проникли в квартиру гражданина и, угрожая ему пистолетом, украли личные вещи владельца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых и установить, что наводку на «клиента» дала их знакомая одесситка, которая познакомилась с потенциальной жертвой в одной из соцсетей.

Все задержанные взяты под стражу и возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые досудебные разбирательства. Обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.



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