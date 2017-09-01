Преступная группа совершила разбойное нападение на иностранца. Неизвестные проникли в квартиру гражданина и, угрожая ему пистолетом, украли личные вещи владельца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых и установить, что наводку на «клиента» дала их знакомая одесситка, которая познакомилась с потенциальной жертвой в одной из соцсетей.

Все задержанные взяты под стражу и возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые досудебные разбирательства. Обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.