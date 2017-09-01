Двое мужчин проникли в квартиру местной жительницы, где завладели ее имуществом на сумму 20 тыс. грн. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Подобрав ключи, злоумышленники открыли замок «нужной» квартиры и проникли в помещение. В жилище одесситки правонарушители похитили часы и ювелирные изделия. Злоумышленники задержаны.

«По данному факту открыто криминальное дело, — рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Вадим Могила. — В соответствии со ст.208 Криминального процессуального кодекса Украины подозреваемым «светит» наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет».

Досудебное расследование продолжается. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.