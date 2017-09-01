Полицейские обнаружили более 1500 кустов конопли

Более 1500 кустов конопли обнаружили полицейские и сотрудники Измаильского пограничного отряда на территории аграрно-рыбохозяйственного кооператива, расположенного между селами Старая Некрасовка и Кислицы Измаильского района.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на исследование. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих культур, сообщает пресс-служба Главного управления полиции Одесской области.