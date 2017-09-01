Когда начало отопительного сезона

В городе уже ощутимо похолодало. За окном почти октябрь, а значит, что не за горами и начало отопительного сезона. До того, как тепло придёт в дома одесситов, специалисты проводят большую подготовительную работы, чтобы услуга была качественной и своевременной.

Так специалисты коммунального предприятия «Теплоснабжение г. Одессы» уже провели гидравлические испытания тепловых сетей, выявили места и объём повреждений, и сейчас продолжают восстановительный ремонт коммуникаций. Всего с момента завершения прошлого отопительного сезона были выявлены 1175 неполадок, на данный момент из них устранены 1099. С начала года заменено 8081 погонных метров труб. Кроме того, тепловики обследовали и подготовили к работе 100% котельных.

На данный момент в соответствии с графиком еще продолжаются работы по реконструкции теплотрасс и ремонт трубопроводов.

Отопительный сезон в Одессе начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет сохраняться на уровне + 8 градусов по Цельсию в течение трех суток.



