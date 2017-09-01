Двое молодых людей в центре города на несколько секунд разминулись со смертью

Огромная ветка внезапно рухнула накануне вечером на улице Среднефонтанской.

Она упала прямо на тротуар, повредив линии электропередачи.

Отметим, однако, что по информации в СМИ, буквально за несколько секунд на месте падения ветки проходили вое молодых людей - парень и девушка.

Принимая во внимание вес рухнувшей ветки, в случае, если бы она рухнула на людней, это могло закончиться трагедией.

Напомним, что городской голова Геннадий Труханов еще год назад отдал распоряжение срезать убрать аварийные деревья и их фрагменты в центральной части города.