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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Двое молодых людей в центре города на несколько секунд разминулись со смертью

Категория: Новости


Двое молодых людей в центре города на несколько секунд разминулись со смертью

Огромная ветка внезапно рухнула накануне вечером на улице Среднефонтанской.

Она упала прямо на тротуар, повредив линии электропередачи.

Отметим, однако, что по информации в СМИ, буквально за несколько секунд  на месте падения ветки проходили вое молодых людей - парень и девушка.

Принимая во внимание вес рухнувшей ветки, в случае, если бы она рухнула на людней, это могло закончиться трагедией.

Напомним, что городской голова Геннадий Труханов еще год назад отдал распоряжение срезать убрать аварийные деревья и их фрагменты в центральной части города.

 



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