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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одесской области начался осенний призыв

Категория: Новости


В Одесской области начался осенний призыв

По информации областного военного комиссариата, осенью нынешнего года в вооруженные силы Украины планируется призвать пятьсот пятьдесят жителей региона.

По словам областного военкома Юрия Белякова, никто из призывников не будет направлен в зону АТО. Поэтому, по его мнению, «…родители могут не переживать!»

Призыв проводится как в ряды непосредственно вооруженных сил, так и в сосав Нацгвардии.

Срок службы составляет 18 месяцев для призывников со средним образрованем и 12 месяцев для  выпускников вузов.

Отметим, что число граждан,  подлежащих призыву в Одесской области составляет чуть более 5% от общего числа призывников в целом по стране, которое, по имеющейся информации , составляет 10,6 тысяч человек.

 



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