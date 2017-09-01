Массовые жалобы абонентов «Уктелекома» на плохое качество обслуживания

На очередной сессии Измаильского городского совета поднимался вопрос о массовых жалобах абонентов «Уктелекома» на плохое качество обслуживания.

В конце сессии в разделе «Разное» выступил депутат Сергей Лапшин. Народный избранник обратился к мэру города и депутатскому корпусу с призывом найти механизм воздействия на работу измаильского филиала «Укртелекома», который последние два с половиной месяца не выполняет эффективно своих функций.

Как оказалось, в век мобильных устройств еще достаточно большое количество измаильчан пользуется стационарными телефонными аппаратами. По словам Сергея Лапишина, к нему часто обращаются его пожилые избиратели с жалобами на перебои в работе телефонной связи. Из-за этого часто болеющие пенсионеры лишены возможности вызвать даже скорую помощь.

Причины плохого качества обслуживания взаимосвязаны — это частые кражи телефонного кабеля и нехватка персонала.

Мэр города Андрей Абрамченко пояснил, что компания «Укртелеком» — частная, и повлиять на ее работу весьма сложно. Городу приходится за свой счет ремонтировать опоры и люки национального оператора электросвязи, хотя это не входит в его обязанности.

«Вопрос поднят актуально. Огромное количество жалоб на то, что телефонные линии не восстанавливаются. Мы встречались с представителями компании несколько раз, направляли письма. Мы сейчас соберем всю эту информацию и, скорее всего, пригласим на исполком руководителя данного предприятия, чтобы заслушать. К сожалению, не всегда компании, которые приватизируются, становятся эффективными», — констатировал мэр.

Как стало известно, «Укртелеком» распродает некоторые объекты своей собственности на территории города Измаил.