Жители посёлка Котовского остались без воды более чем на сутки

Несколько тысяч жителей посёлка Котовского в Одессе остались без воды более чем на сутки.

Об этом сообщает пресс-служба «Инфоксводоканала».Воду жителям улиц Сахарова, Заболотного, Марсельской, Высоцкого и Днепропетровской дороги воду отключили около 6:00 29 сентября в связи с прорывом водопровода на Сахарова, 22. При этом возобновить водоснабжение обещают лишь к 14:00 30 сентября, т. е. спустя более суток с момента отключения.Существенно больше повезло жителям Адмиральского проспекта и его окрестностей (ул. Доковая, Мачтовая, Танкерная, Лунина, Судостроительная). Здесь воду отключили около 10:20 29 сентября из–за аварии на ул. Лунина, 7б, а восстановить водоснабжение обещают уже к 17:00 того же дня.

«Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (круглосуточно)