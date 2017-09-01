Одесские националисты взялись за Музкомедию

Местные «национал-активисты» требуют отменить запланированный на октябрь спектакль «Заложи жену в ломбард».
Причем не из-за возмущения темой постановки, а из-за претензий к исполнителям.
Как отметил в соцсетях бывший руководитель местных «правосеков» Сергей Стерненко,
По его информации, российский артист Сергей Рост «поддерживал аннексию Крыма и приветствовал действия Беркута на Майдане».
Другой российский артист- Александр Тютрюмов якобы незаконно посещал Крым, за что, по мнению националистов, ему должен быть запрещен въезд в Украину.
Что же касается украинских актеров- Евгения Олейника и Регины Тодоренко, то их вина заключается в том, что они якобы часто ездят на выступления в Россию. Что, кстати, отнюдь не запрещено украинским законодательством.
В случае если спектакль не будет отменен, Сергей Стерненко намекает на «общественные протесты».