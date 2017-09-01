 
Информация к новости
  • Просмотров: 459
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Одесские националисты взялись за Музкомедию

Категория: Новости


Местные «национал-активисты» требуют отменить запланированный на октябрь спектакль «Заложи жену в ломбард».

Причем не из-за возмущения темой постановки, а из-за претензий к исполнителям.

Как отметил в соцсетях бывший руководитель местных «правосеков» Сергей Стерненко,

По его информации, российский артист Сергей Рост «поддерживал аннексию Крыма и приветствовал действия Беркута на Майдане».

Другой российский артист- Александр Тютрюмов якобы незаконно посещал Крым, за что, по мнению националистов, ему должен быть запрещен въезд в Украину.

Что же касается украинских актеров- Евгения Олейника и Регины Тодоренко, то их вина заключается в том, что они якобы часто ездят на выступления в Россию. Что, кстати, отнюдь не запрещено украинским законодательством.

В случае если спектакль не будет отменен, Сергей Стерненко намекает на «общественные протесты».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 