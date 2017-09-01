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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе задержали за взяточничество очередного высокопоставленного чиновника

Категория: Новости

В Одессе задержали за взяточничество очередного высокопоставленного чиновника

По информации СБУ, накануне был задержан начальник областной исполнительной службы.

По дпанным, размещенным в СМИ, задержанный  Денис Боднар,  занимался коррупцией и вымогательством, по информации ИА «УСИ» , размеры «откатов»доходили до 30% суммы.

Так же, по информации издания, со ссылкой на Прокурора области Олега Жученко, при проведении обыска дома у задержанного нашли 60 тысяч долларов и «интересные записки, которые сейчас изучает следствие.

Прокурор отметил, что будет добиваться избрания меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей.

Отметим, что по имеющейся информации, чиновник уже ранее уже был участником коррупционного скандала  в Николаеве, где раньше работал.



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