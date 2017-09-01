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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

С ОПЗ уволились порядка 500 сотрудников

Категория: Новости

Со времени июльской остановки Одесского припортового завода с предприятия уволились порядка 500 сотрудников. Из оставшихся же не все работают на полную ставку.  Замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков заявил, что в настоящее время на заводе работают порядка 3500 человек. Однако не все на полную ставку. С максимальной загрузкой и зарплатой работают только подразделения, занимающиеся перегрузкой аммиака из Тольятти на экспортирующие суда.  Напомним, Одесский припортовый завод в очередной раз остановился в июле 2017 года после того, как компания-поставщик газа отказалась от сотрудничества с предприятием.



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