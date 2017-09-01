Одесский припортовый завод будет приватизирован уже будущей весной

Об этом заявил во время визита на предприятие руководитель Фонда Госимущества Украины Виталий Трубаров.

Про его словам, «…инвентаризация предприятия завершена и уже с понедельника начнутся работа по его оценке!»

По самому пессимистическому сценарию приватизация предприятия состоится в апреле следующего года.

Впрочем, говоря о большом интересе к покупке этого уникального предприятия, Виталий Трубаров признал, что официальных заявок на участие в конкурсе пока не поступало.

Напомним, что ОПЗ только за последние три года уже пытались приватизировать, по меньшей мере, дважды, однако конкурс каждый раз срывался из-за отсутствия покупателей. Что, в свою очередь, стало следствием скандальной атмосферы, созданной вокруг предприятия. Активную роль в этом процессе сыграл тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.