В этом году вся центральная часть города может остаться без отопления

Причем не по причине нехватки газа, а из-за банкротства одесской ТЭЦ.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, «…дело в том, что деятельность ТЭЦ по процедуре ликвидации закончена. И ликвидатор предупредил, что тепловую энергию отпускать не будет!»

Напомним, что именно ТЭЦ обеспечивал теплом большую часть центра города.

Как вопрос будет решен в этом году пока непонятно.

Впрочем, по мнению руководства юридического департамента, лучшим и наименее затратным выходом из положения стало бы продолжение срока ликвидации до окончания отопительного сезона.

Если же этого добиться не удастся, то проблема обеспечения теплом центральной части Одессы останется нерешённой. А до начала отопительного сезона, при самом благоприятных погодных условиях, остается максимум месяц.