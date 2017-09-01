Все городские котельные, обслуживающие спальные районы города, готовы к работе

Об этом доложил на заседании профильной комиссии горсовета заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца.

По его словам, «…все сто сорок четыре муниципальные котельные готовы к началу сезона!»

Что же касается инженерных сетей, то их подготовка еще продолжается. В ходе гидравлических испытаний выявлено почти тысяча двести неисправностей, из которых почти 90% уже устранены.

А поскольку, согласно долгосрочному прогнозу погоды октябрь ожидается относительно теплым, то, по словам чиновника, тепловики вполне успеют устранить все выявленные неисправности.