Квази PR на службе современной войны (ВИДЕО)

Нет ничего труднее, чем быть здравым в этом ненормальном, безумном мире.

Джидду Кришнамурти

Информационное пространство Украины переполнено противоречивыми, порой бессмысленными, с практической точки зрения, сообщениями, цель которых вызвать панику у одних и бездумное ликование у других. В любом случае, можно смело констатировать продолжение политики стравливания населения на почве убеждений и ценностей.

Аналитики спецслужб договорились о новом термине, обозначающем современную войну отныне термин гибридная война должен уступить новому – война диффузная. Что же она собою представляет?

Диффузная – это нелинейная война. Ее следствия возникают внезапно и ниоткуда, типа результата раздавленной бабочки Брэдбери, когда незначительное событие ведет к значительным последствиям. Цель ее создание хаоса на окончательном этапе, когда становится непонятно, кто друг, кто враг и даже кто выиграл в войне и кто проиграл.

В будущем мы станем свидетелями нелинейного установления информационной повестки дня, когда внезапно будут возникать потерянные или спрятанные изображения, срывающие маски и подрывающие устои.

Получается, что разорванный и несистемный мир стал описывать себя таким же несистемным образом. Мы видим, что даже мейнстрим может быть встроен в чьи-то чужие цели. Условно говоря, угрозу мы видим по последствиям, не понимая ее на уровне причин.

Тут можно вспомнить все цветные революции, которые ни одна из властей, против которых они были направлены, не воспринимала серьезно. Украина проходила через подобное непонимание уже дважды. Саакашвили своим польским прорывом пытается эту цифру довести до трех…

Зачастую, стороны конфликта, в информационно - психологической борьбе используют дедовские методы пропаганды (листовки, радио, громкоговорители и т.п.) направленные, главным образом, на оперативную составляющую сознания человека, оставляя в стороне подсознание. Сегодня в информационной борьбе актуальными становятся методы, давно используемые в психиатрии.

Стремление научиться воздействовать на человека напрямую, через его подсознание выражается в разработке самых различных методов, возникающих на протяжении всей истории человечества, начиная от шаманства и кончая современными изощренными информационными технологиями. Среди последних, особое место занимают информационно-психологические воздействия скрытого типа – квази PR . Они реализуются применением скрытых психотехнологий, когда субъект воздействия не осознает ни цель, ни даже факт самого воздействия. Их коренное отличие от информационно-психологических воздействий открытого типа заключается в том, что они скрытно (скорее даже тайно), т.е. без ведома субъекта воздействия, лишают его права самостоятельного выбора логически обоснованных решений, свободы выбора своего поведения, исполнения желаний, выражения эмоций и даже психофизиологического состояния организма (настроения, здоровья).

Использование оружия обычной войны всегда приносит боль и страдание населению, что может его мобилизовать против агрессора. А оружие информационной войны, напротив, многим приносит удовольствие (кинофильмы, например), альтернативную информацию (если даже лживую, всё равно привлекательную своей альтернативностью).

Наконец, информационная война ведётся параллельно с продолжением сотрудничества между противоборствующими сторонами, часто весьма интенсивного сотрудничества и взаимодействия. Что мы и наблюдаем в минских, нормандских и прочих форматах.