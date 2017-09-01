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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Киевских студентов заставили вместо пар молиться с Филаретом

Категория: Новости

Киевских студентов заставили вместо пар молиться с Филаретом

29 сентября студентов Национального педагогического университета имени Драгоманова отправили во время учебного процесса на молебен во Владимирском кафедральном соборе.

Богослужение проводил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко), сообщают «Вести». Приурочен молебен ко Дню работников образования Украины.

«Один из студентов, Сергей Зайченко, на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты сообщений, в которых говорится, что пропуск мероприятия приравнивается к прогулу учебной пары», — также сообщает издание.

 

Киевских студентов заставили вместо пар молиться с Филаретом

 

По его информации, некоторые студенты пришли к собору с надписями на спине «Меня заставили прийти сюда…».



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