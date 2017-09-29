Сегодня возле российского консульства сожгли чучело Путина

Очередную пиар-акцию провели под стенами русского консульства «патриотические организации» Одессы.

По информации представителей «Самообороны Одессы», акция приурочена к годовщине признания крымско-татарского Меджлиса «экстремистской организацией».

«Мы намерены продемонстрировать, что Крым – это Украина!», — заявили участники акции — «Поэтому мы поддерживаем крымско-татарский народ в трудные для него времена!»

Постояв некоторое время с плакатами, требующими освобождения арестованных крымских татар, «активисты» затем на импровизированной виселице сожгли чучело с фотографией Владимира Путина.

Вопрос же о том, что подобные пиар-акции «патриотов» могут больно аукнуться как украинским гражданам, находящимся в России, да и тем же крымским татарам на полуострове, к сожалению, так и остался без ответа.