Пётр Порошенко: Красная ленточка или… чёрная метка?

Рабочие поездки Петра Порошенко становятся плохой приметой: за последние месяцы сразу в нескольких местах, где побывал президент Украины, после его визита происходили трагические инциденты.

Калиновка

Незадолго до ЧП на арсенале в Калиновке Порошенко побывал с рабочим визитом в Винницкой области. 9 сентября президент посетил Калиновскую центральную районную больницу, где осмотрел ее отремонтированный корпус. А через 18 дней, 27 сентября, в городе начались взрывы боеприпасов на военном арсенале. Больница оказалась в зоне чрезвычайной ситуации, из нее были эвакуированы 180 пациентов.

Мост в Изюме

22 августа в Изюме Харьковской области Порошенко открыл отремонтированный мост через реку Северский Донец. Президент отметил, что после реконструкции, на которую потратили около 22 млн гривен, мост может выдержать нагрузку в 30 тонн. А месяц спустя на мосту произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и переполненной маршрутки, которая врезалась в ограждение. В результате пострадали 23 человека, среди них 10 детей.

Одесса

26 мая президент открывал в Одессе детский лагерь "Виктория". Тогда он назвал лагерь, на реконструкцию которого из бюджета потратили 10 млн гривен, образцовым и фантастическим. Через три с половиной месяца, в ночь на 16 сентября вспыхнул большой пожар, в котором погибли три ребенка. Трагедия произошла из-за того, что в лагере были проблемы с электричеством, стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой, а дорогостоящая сигнализация на ночь была отключена.