Во всем мире сегодня отмечают Международный день пожилого человека

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием международный день престарелых. 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Ежегодно 1 октября во всём мире отмечают Международный день пожилого человека.

К сожалению, сегодня наше государство мало заботится о людях в возрасте, многие получают мизерную пенсию и вынуждены жить, считая каждую копейку. Непомерные тарифы на коммунальные услуги, дороговизна продуктов и лекарств, приводят к тому, что пенсионеры не могут жить полноценной жизнью, они терпят многие лишения и поставлены на грань выживания. Это несправедливо! Ведь в своё время эти люди сделали всё для нашего с вами благополучия и благополучия нашей страны, а теперь пришла пора нам о них позаботиться. Понимая всю ответственность перед старшим поколением, на протяжении многих лет мы реализовываем в нашем городе различные социальные проекты. Более 19 лет при Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует Юридическая клиника, где высококвалифицированные юристы, нотариусы предоставляют всем нуждающимся юридическую помощь совершенно бесплатно. Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей на базе Международного гуманитарного университета работают уже четвертый год и за это время также полюбились жителям нашего города. А не так давно мы открыли ультрасовременную Стоматологическую клинику при МГУ, где бесплатную стоматологическую помощь смогут получить все малоимущие граждане и пенсионеры Одессы. И ещё множество других социальных проектов реализовывается для наших пожилых людей.

Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием близких и родных людей. Крепкого здоровья, счастья, улыбок и тепла в Ваших домах! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.