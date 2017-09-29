Депутат Котовского горсовета требует снять бронзовую звезду с памятника «Слава труду»

Депутат Котовского горсовета (переименован в Подольский) Одесской области и одновременно председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Якубовская на общем заседании профильных депутатских комиссий потребовала снять бронзовую звездочку с памятника «Слава труду».

Своё требование Якубовская аргументировала обращением избирателей и требованием выполнения Закона о декоммунизации.

Об этом в Facebook написала житель Котовска Татьяна Дальчук. Она отметила, что бронзовая звезда никакого отношения к декоммунизации не имеет, и выразила сожаление, что депутат горсовета и одновременно педагог не прочитала предварительно закон.

Кроме того, Дальчук отметила, что герб, который ранее был снят с этого памятника, уже украден неизвестными лицами.

На заседании профильных комиссий один из депутатов обратил внимание на то, что на флаге США расположено 50 пятиконечных звёзд. «Давайте и их декоммунизируем по заявке депутата Подольского горсовета Натальи Якубовской», — отметила Татьяна Дальчук.

«Самое главное, легко снимать и рушить, а что за это время построено? Пока мы видим развалины там, где стояли памятники. Принцип один: валить — не строить», — констатировала жительница Котовска.