Freedom for Catalonia: в столкновениях с полицией пострадали свыше 300 человек

337 жителей Барселоны получили ранения различной степени тяжести 1 октября в ходе столкновений с испанской полицией, которая пытается помешать провести референдум о независимости Каталонии.

Об этом на своей страничке в Twitter пишет депутат парламента Каталонии Йорди Турул.

По его словам, несмотря на действия полиции, голосование происходит на 4661 участке, что составляет 73% от их общего числа.

«Нарушение фундаментальных политических прав является не только проблемой Испании, но проблемой Евросоюза в целом», — заявил Турул.

Власти Испании, в свою очередь, сообщают об 11 раненых правоохранителях.

Напомним, 1 октября в Каталонии проходит референдум об отделении от Испании. Испанское правительство считает референдум незаконным и уже заявило, что не будет принимать в расчёт его результаты.