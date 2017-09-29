Цена минуты нетерпения – потерянная нога, а потом и жизнь

Трагедия произошла накануне в районе одесского аэропорта.

Мужчина, который пытался перебежать шестиполосную трассу в неустановленном месте, попал под колеса автомобиля «Renault Laguna».

По информации патрульной полиции, удар был столь сильным, что пострадавшему оторвало ногу.

Мужчина был срочно госпитализирован, но, к сожалению, в последствие скончался в реанимации. По словам медиков, травмы, полученные пострадавшим, были несовместимы с жизнью.

Проводится расследование.