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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Цена минуты нетерпения – потерянная нога, а потом и жизнь

Категория: Новости


Цена минуты нетерпения – потерянная нога, а потом и жизнь

Трагедия произошла накануне в районе одесского аэропорта.

Мужчина, который пытался перебежать шестиполосную трассу в неустановленном месте, попал под колеса автомобиля «Renault Laguna».

По информации патрульной полиции, удар был столь сильным, что пострадавшему оторвало ногу.

Мужчина  был срочно госпитализирован, но, к сожалению, в последствие скончался в реанимации. По словам медиков, травмы, полученные пострадавшим, были несовместимы с жизнью.

Проводится расследование.



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