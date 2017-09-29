Цена минуты нетерпения – потерянная нога, а потом и жизнь

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Трагедия произошла накануне в районе одесского аэропорта.
Мужчина, который пытался перебежать шестиполосную трассу в неустановленном месте, попал под колеса автомобиля «Renault Laguna».
По информации патрульной полиции, удар был столь сильным, что пострадавшему оторвало ногу.
Мужчина был срочно госпитализирован, но, к сожалению, в последствие скончался в реанимации. По словам медиков, травмы, полученные пострадавшим, были несовместимы с жизнью.
Проводится расследование.