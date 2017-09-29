Смертельное ДТП произошло сегодня на поселке Котовского

По информации ГУНП, на проспекте Добровольского между улицами Паустовского и Бочарова маршрутный автобус сбил пожилого мужчину.

От полученных травм семидесяти трех летний мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, он пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте.

Проводится расследование.

Отметим, что в данном случае решающим фактором, определяющим наличие вины водителя маршрутки, станет определение скоростного режима транспортного средства, а также наличие тормозного пути.