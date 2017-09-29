На пожар в доме Руссова подтянулись попиариться политики и общественные деятели

Пожар, вспыхнувший в знаменитом одесском доме Руссова, привлёк внимание публичных персон.

Первым на месте пожара появился экс-губернатор Михаил Саакашвили: он как раз находился неподалёку после митинга на Приморском бульваре. Саакашвили поспешил обвинить в пожаре городские власти: дескать, это Труханов поджёг дом Руссова, чтобы его не ремонтировать.

После Саакашвили к дому Руссова подъехал нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Он, правда, от громких заявлений пока воздерживается: заявил лишь, что о причинах пожара ничего не знает и выразил надежду, что здание скоро потушат. «У меня нет никаких идей про причины кроме того, что приехал наш Михаил Николозович — а это всегда плохо», - заявил Гончаренко.

Неожиданно отреагировал на пожар активист одесского «Евромайдана», лидер группировки «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко. Об этом Гордиенко написал на своей страничке в Faceboook.

«Лично мне этот стон и плач про Дом Русова и страдальцы по нему уже сидят даже не в печенках... Горит и хрен с ним, — пишет активист. — Молятся на развалины и убожество такие же... Быстрей сгорит, хоть что-то построят».

Напомним, пожар в доме Руссова возник около 17:15. Эпицентр располагается в нежилой части здания. По состоянию на 18:30 сотрудники ГСЧС практически ликвидировали возгорание, однако дым из здания всё ещё идёт, хотя и куда менее густой, чем раньше.